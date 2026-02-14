Voto, prove di intesa nel centrodestra: ci sara’ una lista unitaria alle Provinciali

AVELLINO- Prove di unita’ nel centrodestra in vista delle amministrative. Una nota in serata annuncia che per il rinnovo del “parlamentino” di Palazzo Caracciolo la coalizione si presenterà unita. “Il tavolo provinciale del Centrodestra ha ribadito, con senso di responsabilità e piena convergenza d’intenti, la solidità e la coesione della coalizione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. In particolare, è stata formalmente annunciata la presentazione di una lista unitaria in occasione delle elezioni di secondo livello per il rinnovo del Consiglio provinciale”. C’e’ gia’ anche il nome della stessa: “La compagine assumerà la

denominazione di “Centrodestra per l’Irpinia”, configurandosi quale espressione politica condivisa delle forze della coalizione, animate dall’obiettivo comune di assicurare al territorio una guida autorevole, stabile e orientata allo sviluppo.

Parallelamente, con riferimento alle elezioni amministrative del Comune di Avellino, prosegue l’attività di interlocuzione e approfondimento attraverso le audizioni dei potenziali candidati alla guida della coalizione”. I responsabili provinciali dei Partiti di Centrodestra, come si legge nella nota: stanno conducendo un percorso di valutazione attento e rigoroso, volto all’individuazione di una figura capace di rappresentare in modo credibile e qualificato l’intero schieramento.

È stato altresì programmato per la prossima settimana un ulteriore incontro interpartitico, che si terrà presso la sede del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia; la data sarà definita nei prossimi giorni.Il Centrodestra conferma, dunque, la volontà di presentarsi agli elettori con una proposta politica unitaria, coerente”.