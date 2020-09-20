Voto, l’affluenza delle 12 in Irpinia comune per comune. A Sorbo Serpico la più alta

Voto, l’affluenza delle 12 in Irpinia comune per comune. A Sorbo Serpico la più alta20 Settembre 2020
Comune per Comune, riportiamo i dati ufficiali dell’affluenza che si è registrata in provincia di Avellino alle 12.
AIELLO DEL SABATO 12,41
ALTAVILLA IRPINA 10,71
ANDRETTA 15,92
AQUILONIA 8,47
ARIANO IRPINO 16,80
ATRIPALDA 12,00
AVELLA 10,34
AVELLINO 13,85
BAGNOLI IRPINO 10,90
BAIANO 9,54
BISACCIA 9,03
BONITO 11,52
CAIRANO 18,55
CALABRITTO 11,79
CALITRI 13,94
CANDIDA 9,55
CAPOSELE 10,29
CAPRIGLIA IRPINA 11,34
CARIFE 12,79
CASALBORE 9,93
CASSANO IRPINO 12,25
CASTEL BARONIA 9,30
CASTELFRANCI 18,98
CASTELVETERE SUL CALORE 9,89
CERVINARA 18,97
CESINALI 13,39
CHIANCHE 10,05
CHIUSANO DI SAN DOMENICO 14,48
CONTRADA 13,97
CONZA DELLA CAMPANIA 12,61
DOMICELLA 11,82
FLUMERI 11,43
FONTANAROSA 10,27
FORINO 11,39
FRIGENTO 11,18
GESUALDO 10,54
GRECI 8,24
GROTTAMINARDA 10,89
GROTTOLELLA 13,43
GUARDIA LOMBARDI 9,03
LACEDONIA 2,96
LAPIO 10,75
LAURO 10,71
LIONI 10,32
LUOGOSANO 24,46
MANOCALZATI 12,68
MARZANO DI NOLA 12,71
MELITO IRPINO 14,44
MERCOGLIANO 10,13
MIRABELLA ECLANO 8,37
MONTAGUTO 10,36
MONTECALVO IRPINO 10,96
MONTEFALCIONE 10,66
MONTEFORTE IRPINO 10,61
MONTEFREDANE 12,80
MONTEFUSCO 13,14
MONTELLA 10,70
MONTEMARANO 12,70
MONTEMILETTO 9,12
MONTEVERDE 8,35
MONTORO 11,79
MORRA DE SANCTIS 9,69
MOSCHIANO 9,94
MUGNANO DEL CARDINALE 9,52
NUSCO 8,66
OSPEDALETTO D’ALPINOLO 11,40
PAGO DEL VALLO DI LAURO 7,84
PAROLISE 12,59
PATERNOPOLI 9,55
PETRURO IRPINO 12,50
PIETRADEFUSI 14,06
PIETRASTORNINA 14,03
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA 18,63
PRATOLA SERRA 17,26
QUADRELLE 17,81
QUINDICI 25,60
ROCCA SAN FELICE 7,38
ROCCABASCERANA 13,88
ROTONDI 13,78
SALZA IRPINA 13,47
SAN MANGO SUL CALORE 21,05
SAN MARTINO VALLE CAUDINA 12,07
SAN MICHELE DI SERINO 12,47
SAN NICOLA BARONIA 12,65
SAN POTITO ULTRA 15,34
SAN SOSSIO BARONIA 10,00
SANT’ANDREA DI CONZA 11,82
SANT’ANGELO A SCALA 13,91
SANT’ANGELO ALL’ESCA 13,27
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 11,59
SANTA LUCIA DI SERINO 11,89
SANTA PAOLINA 12,68
SANTO STEFANO DEL SOLE 11,88
SAVIGNANO IRPINO 8,81
SCAMPITELLA 9,50
SENERCHIA 10,60
SERINO 9,33
SIRIGNANO 12,56
SOLOFRA 12,20
SORBO SERPICO 21,29
SPERONE 11,96
STURNO 8,67
SUMMONTE 11,57
TAURANO 9,66
TAURASI 12,40
TEORA 15,88
TORELLA DEI LOMBARDI 10,29
TORRE LE NOCELLE 14,68
TORRIONI 9,76
TREVICO 8,79
TUFO 11,98
VALLATA 10,65
VALLESACCARDA 9,72
VENTICANO 15,75
VILLAMAINA 9,30
VILLANOVA DEL BATTISTA 11,80
VOLTURARA IRPINA 19,51
ZUNGOLI 13,95