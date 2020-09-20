Voto, l’affluenza delle 12 in Irpinia comune per comune. A Sorbo Serpico la più alta
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Voto, l’affluenza delle 12 in Irpinia comune per comune. A Sorbo Serpico la più alta

20 Settembre 2020

Comune per Comune, riportiamo i dati ufficiali dell’affluenza che si è registrata in provincia di Avellino alle 12.

AIELLO DEL SABATO  12,41    

ALTAVILLA IRPINA        10,71    

ANDRETTA                        15,92    

AQUILONIA                       8,47      

ARIANO IRPINO               16,80    

ATRIPALDA                        12,00    

AVELLA                10,34    

AVELLINO                          13,85    

BAGNOLI IRPINO                            10,90    

BAIANO                              9,54      

BISACCIA                           9,03      

BONITO                             11,52    

CAIRANO                           18,55    

CALABRITTO                     11,79    

CALITRI               13,94    

CANDIDA                           9,55      

CAPOSELE                          10,29    

CAPRIGLIA IRPINA                          11,34    

CARIFE                 12,79    

CASALBORE                       9,93      

CASSANO IRPINO                           12,25    

CASTEL BARONIA                           9,30      

CASTELFRANCI                 18,98    

CASTELVETERE SUL CALORE                       9,89      

CERVINARA                       18,97    

CESINALI                            13,39    

CHIANCHE                         10,05    

CHIUSANO DI SAN DOMENICO                  14,48

CONTRADA                       13,97    

CONZA DELLA CAMPANIA                           12,61    

DOMICELLA                      11,82    

FLUMERI                            11,43    

FONTANAROSA                10,27    

FORINO                              11,39    

FRIGENTO                         11,18    

GESUALDO                        10,54    

GRECI                  8,24      

GROTTAMINARDA                          10,89    

GROTTOLELLA                  13,43    

GUARDIA LOMBARDI                     9,03      

LACEDONIA                       2,96      

LAPIO                   10,75    

LAURO                 10,71    

LIONI                   10,32    

LUOGOSANO                    24,46    

MANOCALZATI                 12,68    

MARZANO DI NOLA                       12,71    

MELITO IRPINO                14,44    

MERCOGLIANO                10,13    

MIRABELLA ECLANO                      8,37      

MONTAGUTO                   10,36    

MONTECALVO IRPINO                  10,96    

MONTEFALCIONE                          10,66    

MONTEFORTE IRPINO                   10,61    

MONTEFREDANE                            12,80    

MONTEFUSCO                  13,14    

MONTELLA                        10,70    

MONTEMARANO                            12,70    

MONTEMILETTO                            9,12      

MONTEVERDE                  8,35      

MONTORO                        11,79    

MORRA DE SANCTIS                      9,69      

MOSCHIANO                     9,94      

MUGNANO DEL CARDINALE                       9,52      

NUSCO                8,66      

OSPEDALETTO D’ALPINOLO                        11,40    

PAGO DEL VALLO DI LAURO                       7,84      

PAROLISE                           12,59    

PATERNOPOLI                  9,55      

PETRURO IRPINO                           12,50    

PIETRADEFUSI                  14,06    

PIETRASTORNINA                           14,03    

PRATA DI PRINCIPATO ULTRA                    18,63    

PRATOLA SERRA                             17,26    

QUADRELLE                      17,81    

QUINDICI                          25,60    

ROCCA SAN FELICE                        7,38      

ROCCABASCERANA                        13,88    

ROTONDI                           13,78    

SALZA IRPINA                    13,47    

SAN MANGO SUL CALORE                           21,05    

SAN MARTINO VALLE CAUDINA                12,07    

SAN MICHELE DI SERINO                             12,47    

SAN NICOLA BARONIA                  12,65   

SAN POTITO ULTRA                       15,34   

SAN SOSSIO BARONIA                   10,00    

SANT’ANDREA DI CONZA                             11,82    

SANT’ANGELO A SCALA                 13,91   

SANT’ANGELO ALL’ESCA                              13,27    

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI                   11,59    

SANTA LUCIA DI SERINO                             11,89    

SANTA PAOLINA                             12,68  

SANTO STEFANO DEL SOLE                         11,88    

SAVIGNANO IRPINO                      8,81      

SCAMPITELLA                   9,50    

SENERCHIA                       10,60    

SERINO                9,33     

SIRIGNANO                       12,56  

SOLOFRA                           12,20    

SORBO SERPICO                             21,29    

SPERONE                           11,96    

STURNO                             8,67      

SUMMONTE                     11,57  

TAURANO                          9,66      

TAURASI                            12,40    

TEORA                 15,88   

TORELLA DEI LOMBARDI                             10,29   

TORRE LE NOCELLE                       14,68    

TORRIONI                          9,76    

TREVICO                            8,79      

TUFO                   11,98   

VALLATA                            10,65    

VALLESACCARDA                            9,72      

VENTICANO                      15,75   

VILLAMAINA                     9,30      

VILLANOVA DEL BATTISTA                          11,80   

VOLTURARA IRPINA                       19,51    

ZUNGOLI                           13,95            

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