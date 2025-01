Voto di scambio a Pratola, il Comune si costituira’ parte civile all’udienza Gup

PRATOLA SERRA- La giunta comunale di Pratola Serra, guidata dal primo cittadino Gerardo Galdo, ha deciso di “costituirsi nel procedimento penale a carico di diversi imputati e che vede il Comune di Pratola Serra come “ persona offesa”. Il procedimento e’ quello relativo ad alcune ipotesi di reato che vanno dalla dalla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, turbata liberta’ degli incanti e corruzione elettorale nel filone avellinese dell’inchiesta sulle Regionali 2020 ed in particolare su Pratola Serra . Quattordici capi di imputazione. Il Comune di Pratola Serra individuato come parte offesa nel procedimento. Il pm che ha coordinato le indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Mirabella Eclano, il pm Cecilia De Angelis ha firmato le richieste di rinvio a giudizio nei confronti degli indagati, che dovranno comparire davanti al Gup del Tribunale di Avellino Fabrizio Ciccone il prossimo 28 gennaio. Proprio in quella sede l’Ente sarà rappresentato dall’avv. Tullio Gesuè Ulmo del foro di Napoli, in forza del Servizio di Patrocinio, Assistenza e Supporto Giuridico-Legale affidatogli per tutto il contenzioso civile, tributario, amministrativo e penale del Comune di Pratola Serra. Gli indagati principali sono Antonio ed Emanuele Aufiero, all’epoca dei fatti presidente del consiglio comunale il primo (ma secondo la Procura il vero dominus) per presunte vicende di corruzione documentate dalle indagini dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, coordinati dalla Procura di Avellino che avevano anche eseguito intercettazioni ambientali e telefoniche nei confronti degli indagati . Tutti erano già stati destinatari di un avviso di conclusione delle indagini preliminari firmato dal Procuratore della Repubblica Domenico Airoma e dal pm titolare delle indagini, il sostituto procuratore Cecilia De Angelis .