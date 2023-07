Voto Avellino, la coalizione progressista (senza Italia Viva) al lavoro per il programma. In una nota, il nucleo promotore sottolinea chi sono i componenti della coalizione: rappresentati di Pd, M5S, SiPuò, Sinistra Italiana, App e Controvento.

Questo nucleo ha fissato i temi al centro dei prossimi incontri per allestire la piattaforma programmatica per le prossime elezioni comunali ad Avellino

Di urbanistica, di forma della città, di una nuova dimensione che collochi organicamente il capoluogo in un contesto provinciale e regionale si discuterà il 4 settembre. Di ambiente, di salvaguardia della salute pubblica, di un diverso rapporto con la risorsa naturale e di una più efficace definizione del dispositivo della mobilità si dibatterà invece il 18 settembre. I luoghi dove si svolgeranno le relative assemblee verranno comunicati entro la seconda metà di agosto.

Dopo gli incontri sui servizi per un nuovo modello di welfare sociale e sulla promozione, l’organizzazione e le funzioni per un progetto culturale – appuntamenti che hanno fatto registrare ampia adesione e importante partecipazione -, si completerà in questo modo il profilo programmatico con cui la coalizione formata da Pd, M5S, SiPuò, Sinistra Italiana, App e Controvento intende presentarsi alle elezioni comunali del 2024.

Entro settembre sarà organizzata una assemblea generale che consegnerà alla comunità il documento di sintesi del lavoro svolto e dove verranno annunciati anche i successi impegni della coalizione progressista per Avellino.