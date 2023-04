Voto a Marzano, lista unitaria. Addeo convoca assemblea pubblica

Marzano di Nola – Lista unitaria: ultima chiamata. Un’assemblea pubblica convocata per questa sera alle 18:30 nella sala consiliare per discutere proprio dell’ipotesi di una sola compagine alle amministrative del 15 maggio, quella convocata dal primo cittadino di Marzano di Nola Francesco Addeo che, nell’ultimo consiglio comunale, aveva annunciato la sua rinuncia a correre per un terzo mandato, pur avendone la strada spianata.

Un confronto tra l’altro già annunciato dallo stesso primo cittadino uscente che rappresentando gli impegni giunti anche dal nuovo incarico assunto da un anno a Palazzo Caracciolo, quello di capo di Gabinetto del Presidente della Provincia Rizieri Buonopane, aveva garantito il suo impegno affinché si giungesse ad una lista unitaria per le amministrative. Quello che tenterà di fare nella riunione di domani sera a Palazzo Municipio.

Chiaro il passaggio del primo cittadino uscente Addeo: “Dal 1998 in questa comunità tranne che per una schermaglia nel 2014 durata giusto il tempo di due settimane, abbiamo vissuto 25 anni di serenità e responsabilità. Abbiamo fatto anche passi indietro a livello personale per garantire queste condizioni. Dico che questa comunità alle prossime comunali deve mettersi insieme in modo unito e continuare quel percorso avviato fin dal 2018”.

Il pressing su Addeo per una ricandidatura è fortissimo, a partire dalla sua maggioranza. Cosa succederà se su una lista unitaria senza il suo nome non si trovasse l’accordo? Ancora presto per capirlo. Anche se i beninformati non avrebbero avuto dubbi sulla ricandidatura di Addeo. Finirà così? Il sindaco continua ad escluderlo, ma bisognerà aspettare sabato mattina.