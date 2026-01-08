Volturara Irpina celebra i nuovi nati del 2025: emozione per la prima festa dell’accoglienza

Una Chiesa Madre gremita, volti sorridenti, lacrime di commozione e applausi calorosi hanno accompagnato la prima edizione della Festa dell’Accoglienza dei nuovi nati, l’evento che si è tenuto nel giorno dell’Epifania con cui il Comune di Volturara Irpina ha voluto dare il benvenuto ufficiale a tutti i bambini venuti al mondo nel 2025.La manifestazione ha visto la partecipazione entusiasta di tutta la comunità, che si è stretta con affetto intorno alle famiglie dei piccoli protagonisti della giornata. Un momento di festa collettiva che ha unito generazioni diverse in un abbraccio simbolico carico di speranza e di futuro.Particolarmente toccante il momento della consegna degli attestati ai nuovi cittadini, seguita dal tradizionale bacio alla statua del Bambino Gesù che, come ha sottolineato il Sindaco, quest’anno ha assunto un significato ancora più profondo: un bacio di benvenuto rivolto a ciascuno dei bambini celebrati nel contesto parrocchiale. Il primo cittadino ha ringraziato il Parroco, Don Andrea, per aver ospitato e sostenuto la manifestazione. A impreziosire la cerimonia, il suggestivo “Concerto dell’Epifania” che ha riempito di note la chiesa, creando un’atmosfera di grande emozione. La mattinata si è conclusa con un aperitivo conviviale che ha permesso a tutti i presenti di condividere momenti di gioia e di festa.

«È con il cuore colmo di speranza che abbiamo accolto i piccoli tesori venuti al mondo nel 2025», ha dichiarato il Sindaco nel suo intervento. «Proprio come i Magi che, guidati dalla stella, portarono doni preziosi al Bambino Gesù, anche noi oggi riconosciamo nei vostri figli il dono più prezioso che la vita possa offrirci. In un’epoca in cui le nostre comunità si spopolano lentamente, ogni nascita è un miracolo che ci ricorda perché vale la pena resistere, restare, credere. Questi bambini non sono solo i vostri figli: sono i nostri figli. Sono la vera ricchezza di Volturara Irpina, più preziosa di qualsiasi risorsa materiale».

Il Sindaco Sarno ha poi aggiunto: «Quel bacio al Bambino Gesù non è solo un atto di devozione: è un bacio di benvenuto rivolto a ciascuno di questi piccoli miracoli. È il nostro modo di dire: benvenuti nel mondo, benvenuti a casa, benvenuti nella vostra comunità che vi aspettava e che vi amerà. Dove ci sono bambini, c’è speranza. Dove ci sono bambini, c’è futuro».

L’iniziativa, che ha riscosso il plauso unanime della comunità, rappresenta un segnale forte di attenzione verso le famiglie e i nuovi nati, nella consapevolezza che investire sulle nuove generazioni significa investire sul futuro stesso del territorio. L’Amministrazione Comunale ha già annunciato che la Festa dell’Accoglienza diventerà un appuntamento fisso del calendario cittadino, un momento annuale in cui tutta Volturara Irpina si riunisce per celebrare la vita e la speranza.