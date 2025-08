Volturara, il messaggio di Branduardi: “ciao Sally, amico cane che abbaia alla luna”

VOLTURARA – “Ciao Sally” e il ringraziamento al sindaco di Volturara Marino Sarno. A distanza di sei mesi dal messaggio per la mascotte del comune della Valle del Dragone, che confortava tutte le persone che avevano avuto una perdita, il noto cantautore italiano Angelo Branduardi torna a scrivere di Sally, la cagnolina uccisa da un pirata della strada a cui qualche giorno fa è stata dedicata una statua nel comune irpino. E sotto la statua di Sally c’è una targa, che si rifà proprio al messaggio di Branduardi in occasione di quel post di sei mesi fa. “Sally, l’amico cane che abbaierà alla luna”. Questa la scritta incisa su marmo che campeggia sotto la statua della “mascotte” per quindici lunghi anni di Volturara. E non poteva mancare anche un messaggio: “”In un piccolo paese, nel cuore della Irpinia, una dolce anima, Sally il suo nome. Nei giorni di lutto era una presenza silente, accanto a chi piangeva un caro o un amico sincero. Nessun padrone, ma adottata da tutti, era molto più di una mascotte, una compagna nei momenti bui. Ai piedi dell’altare, seguiva il feretro, fino al cimitero, come un angelo custode. Un tragico epilogo ha strappato Sally alla vita, investita da un pirata della strada, malgrado gli sforzi dei veterinari. Un vuoto immenso ha lasciato tra la gente, il ricordo di un cane, fedele e amorevole. E magari ci sarà chi ancora sentirà quel “amico cane che abbaierà alla luna”.