Volturara, il Comune assegna un buono postale a tutti i nuovi nati

La Giunta Comunale di Volturara Irpina, guidata dal Sindaco Marino Sarno, ha deliberato l’assegnazione di un buono postale del valore di 200 euro per ogni bambino o bambina nati nel territorio comunale. Il buono sarà vincolato per 18 anni e potrà essere riscosso direttamente dall’intestatario al compimento della maggiore età.

“Con questa misura – afferma il Sindaco Sarno – vogliamo esprimere vicinanza alle famiglie. Siamo consapevoli delle difficoltà che caratterizzano le aree interne, compresa Volturara, segnate da un calo demografico e da una progressiva emigrazione dei giovani.”

“L’iniziativa – prosegue Sarno – si inserisce in una più ampia strategia posta in essere dall’Amministrazione Comunale volta a contrastare lo spopolamento e a sostenere la permanenza delle giovani famiglie nel paese, attraverso politiche di welfare locale e incentivi alla residenzialità. In tal senso, negli ultimi dieci anni l’Amministrazione de “Il Sole” ha realizzato strutture e attivato servizi finalizzati a rendere ad incentivare la permanenza nella nostra comunità. Per quanto riguarda la scuola, abbiamo realizzato due palestre e un nuovo plesso scolastico. A settembre partiranno i lavori sull’altro edificio di viale Rimembranza che diventerà una scuola a consumo zero. In cantiere, poi, una nuova struttura sanitaria che offrirà occasioni di lavoro ai più giovani. Per quanto riguarda lo sport, abbiamo realizzato campi da tennis e di calcetto al coperto, campi da paddle ed è prossima la conclusione del nuovo campo sportivo. In questi ultimi anni l’amministrazione ha scommesso sulla dotazione infrastrutturale con due reti di fibra ottica, consentendo ad aziende e ai lavoratori a distanza di lavorare in loco, senza doversi spostare.”

“In buona sostanza – chiude Sarno – il Comune di Volturara Irpina prosegue così il suo impegno per la tutela, la valorizzazione e la crescita del proprio territorio, con la convinzione che il futuro e la possibilità che i giovani restino nella propria comunità passi anche attraverso il sostegno concreto ai suoi cittadini e alle loro famiglie.”