Volturara: il Comandante della Stazione Carabinieri incontra gli anziani

Nella giornata dell’8 aprile u.s., presso la Chiesa di San Nicola di Bari di Volturara Irpina, si è svolto un incontro informativo dedicato alla prevenzione delle truffe, con particolare riferimento ai raggiri perpetrati ai danni delle persone anziane. L’iniziativa, curata dal Comandante della locale Stazione Carabinieri, ha rappresentato un importante momento di sensibilizzazione e vicinanza alla cittadinanza.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate le principali modalità operative utilizzate dai truffatori, soffermandosi in particolare sulla cosiddetta truffa del “finto Carabiniere”, fenomeno che continua a colpire soprattutto le fasce più fragili della popolazione.

L’Ispettore ha invitato i presenti a diffidare di richieste di denaro o gioielli avanzate telefonicamente da sedicenti appartenenti alle Forze dell’Ordine, da inesistenti nipoti o parenti, o da falsi avvocati, ricordando che nessun Carabiniere richiede somme di denaro per presunti incidenti o problemi giudiziari riguardanti familiari. Durante la conferenza sono stati inoltre forniti consigli pratici per riconoscere situazioni sospette, evitando di aprire la porta agli sconosciuti e contattando immediatamente il numero di emergenza 112 in caso di dubbi.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e prossimità svolte quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri a tutela della collettività ed in particolare delle persone anziane.