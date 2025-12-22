Volturara accoglie don Francesco Capone

Si è svolta a Volturara la cerimonia di insediamento del nuovo parroco, don Francesco Capone, che guiderà la comunità in solido accanto a don Andrea, parroco moderatore. Un momento di grande partecipazione e significato per i fedeli e per l’intero paese.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, a nome di tutta la comunità di Volturara, hanno espresso il loro ringraziamento a Sua Eccellenza il Vescovo Pasquale Cascio per la presenza e l’attenzione dimostrata, rivolgendo al tempo stesso un caloroso benvenuto a don Francesco Capone, augurandogli un proficuo cammino pastorale al servizio della comunità.