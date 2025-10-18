Volo dal ponte dell’Ofantina, sul posto Polstrada, 118 e Carabinieri

SALZA IRPINA – Un volo di diversi metri da uno dei viadotti dell’Ofantina, nel territorio di Salza Irpina. Ancora in corso di accertamento le cause, ma a quanto pare un giovane sarebbe finito giu’. Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e 118. Nella zona e’ giunto anche un elicottero per coordinare e agevolare le ricerche dall’alto.