Sport Volley, l’Olimpica esce sconfitta nella prima casalinga: Ischia vince 3 a 0 1 Febbraio 2021

Esordio amaro casalingo per l’Olimpica Avellino. La formazione allenata da coach Domenico Amodeo esce sconfitta contro l’Ischia Pallavolo nella seconda giornata di campionato. Una gara che è sembrata, per l’andamento, la fotocopia di Marigliano con gli irpini stare bene in gara nel primo set per poi calare alla distanza nei successivi set e alla fine a ridere è soltanto Ischia che vince la prima gara della stagione. In un primo set molto equilibrato l’Olimpica perde con il punteggio di 22 a 25 dimostrando di potersela giocare con un po’ più di attenzione e precisione. Ma nel secondo set Ischia parte bene e i padroni di casa calano soprattutto da un punto di vista mentale, neanche i cambi fanno migliorare la situazione e gli ospiti s’impongono con il punteggio di 25 a 22. Nel terzo set, nelle fasi iniziali, c’è una reazione dell’Olimpica e il set appare equilibrato ma purtroppo gli uomini di Amodeo ad un certo punto calano in concentrazione ed attenzione commettendo anche errori gratuiti ed Ischia chiude i giochi con il punteggio di 25 a 18. Per l’Olimpica è la seconda sconfitta consecutiva ed ora sabato prossimo la squadra biancoverde sarà attesa dalla temibile gara contro la Shedirpharma Massa.