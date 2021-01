Sport Volley, la FIPAV verso la 45° Assemblea Nazionale: l’irpino Felice Vecchione candidato al consiglio nazionale 25 Gennaio 2021

Il 7 Marzo 2021 avrà luogo la 45esima Assemblea Nazionale FIPAV per l’elezione del Presidente e del Consiglio Federale. Conseguentemente, come previsto ad ogni fine quadriennio olimpico, nelle settimane precedenti, si svolgeranno le Assemblee dei Comitati periferici Regionali e Territoriali, i quali saranno chiamati ad indicare i relativi Consigli che resteranno in carica per i prossimi 4 anni.

Il Comitato Territoriale Irpinia-Sannio vede, ad oggi, la candidatura di molti esponenti del volley locali, nei vari organismi Territoriali, Regionali e Nazionali.

In particolare, il Presidente Territoriale in carica, Felice Vecchione, in supporto al Candidato Presidente Nazionale Giuseppe Manfredi, ha presentato la propria candidatura quale CONSIGLIERE FEDERALE, a sua volta espressione della Campania ma con grande stima di tutto il territorio nazionale.

Nell’ambito del CR Campania, Ernesto Avitabile e Massimo Luciano saranno gli esponenti del territorio che hanno presentato la propria candidatura, per la “squadra” a supporto del Candidato Presidente Regionale Guido Pasciari.

Il Comitato Territoriale Irpinia-Sannio, vede ad oggi la candidatura di Stefano Aquino alla Presidenza e di Vincenzo Faleppa, Pietro Feo, Nicola Medici e Raoul Raucci, candidati quali Consiglieri dello stesso Comitato Territoriale.

“Ho accolto con entusiasmo la possibilità di poter contribuire all’organizzazione ed allo sviluppo futuro di questo sport, – sostiene il candidato alla presidenza Stefano Aquino – nonostante le molteplici difficoltà che dovremo affrontare a causa del periodo poco felice che stiamo attraversando. La sfida più importante sarà quella di poter supportare il movimento nella ripresa della normalità, tanto ambita in questo periodo, affinché le Società del Territorio ed il movimento tutto, da sempre impegnati in una continua crescita, possano continuare a trovare un valido alleato verso i problemi strutturali del territorio oppure verso la poca sensibilità da parte di talune Istituzioni”.

In pratica continuare a trovare un riferimento certo non solo nell’organizzazione dell’attività ma anche nello sviluppo della presenza sul territorio.

Non a caso il Comitato eletto si troverà da organizzare e gestire un bacino di utenza di Società, ricca eredità del lavoro che in particolare il Presidente Vecchione ha sviluppato negli anni, che da sempre esprimono eccellenze sul territorio. Basti pensare agli impegni nei Campionati Nazionali, maschile, come l’Olimpica Avellino, e femminile, come la SS San Salvatore Telesino e la Volare Benevento. E realtà Regionali e Provinciali, vere fucine di talenti, come il GSA Ariano, l’Accademia Benevento, la Città di Montoro ed il San Giorgio del Sannio, il Nettuno Montella, Atripalda, Avella e tantissime altre distribuite sul territorio. Sono davvero tante per poterle enunciare tutte!

Infatti, ad oggi, la realtà territoriale conta c.a. 150 squadre, vero tesoro di una pratica sportiva locale che viene da molto lontano e che ha sempre espresso nomi illustri quali tecnici, atleti e dirigenti.

Pertanto, una volta insediato, il Consiglio Territoriale dovrà iniziare da subito a programmare mettere in atto un lavoro certosino non solo per la Pallavolo di vertice e quella giovanile, ma anche per le attività di Beach Volley e di Sitting Volley, ulteriori settori di rilievo nell’ambito della FIPAV.