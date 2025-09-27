“Vogliono uccidermi” e si rifugia in un locale di Via Del Gaudio: arriva la Polizia

AVELLINO- “Hanno minacciato di uccidermi”. E’ cosi’ che un giovane in stato di agitazione, nella serata di oggi, ha chiesto aiuto all’interno di un’attività di Via Del Gaudio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volanti della Questura di Avellino e il personale del 118. Molto probabile che sia un episodio collegato a qualche malessere della persona, in tal caso si tratterebbe di una richiesta di aiuto diversa dalla semplice minaccia, anche se gli accertamenti sono in corso. Una vicenda analoga era avvenuta qualche giorno fa in un’attività commerciale di Monteforte Irpino.