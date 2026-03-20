“Voglio vivere così”: la forza delle donne e il desiderio di libertà nel libro di Gaetana Aufiero

In un’epoca segnata dalle restrizioni e dal ricordo ancora vivo dell’emergenza pandemica, la letteratura si fa strumento di evasione e riscoperta. Sabato 21 marzo, alle ore 18:00, il suggestivo Salone Ipogeo della Chiesa di “S. Maria R. di Costantinopoli” in Corso Umberto I ospiterà un nuovo incontro della rassegna “Appuntamento con l’autore”.

L’evento, nato dalla sinergia tra l’associazione “Insieme per Avellino e per l’Irpinia” e il Cinecircolo Santa Chiara, vedrà la presentazione del volume “Voglio vivere così” della scrittrice Gaetana Aufiero.

Oltre le mura domestiche: storie di coraggio

L’opera, che si è aggiudicata il prestigioso premio “L’inedito-Sulle tracce di De Sanctis” promosso dalla casa editrice Delta 3, è un inno alla resilienza e all’indipendenza. Attraverso una narrazione che intreccia fughe, scherzi e capricci, l’autrice delinea figure femminili straordinarie, capaci di sfidare le convenzioni sociali per inseguire le proprie passioni. Particolarmente toccante è il racconto della protagonista di “Viaggiare tra le follie del mondo”, che tenta di trasformare le pareti domestiche della pandemia in un trampolino verso la bellezza della vita.

Il programma della serata

L’incontro sarà aperto dai saluti di:

Andrea Gennarelli (Cinecircolo Santa Chiara)

Pasquale Luca Nacca (Insieme per Avellino e per l’Irpinia)

Il dibattito entrerà nel vivo con gli interventi dei relatori Floriana Guerriero, Paolo Saggese e della stessa autrice, Gaetana Aufiero. Ad arricchire l’atmosfera e dare vita alle pagine del libro, le voci narranti di Tilde D’Ambrosio e Marianna Rossi, che cureranno le letture di alcuni brani scelti.

Un’occasione imperdibile per la comunità avellinese di confrontarsi con un testo che, partendo dall’era Covid, invita a riassaporare la libertà e l’ansia di vita che contraddistinguono l’animo umano.