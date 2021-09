Politica “ViviAmo Rotondi”, al via la campagna elettorale: “Il nostro impegno per Rotondi continua” 11 Settembre 2021

Parte la competizione elettorale per la lista “ViviAmo Rotondi”, con candidato sindaco Pino Gallo. I candidati della compagine sono pronti a scendere in piazza per incontrare i cittadini.

Domenica mattina, alle ore 11, in piazza Vittorio Emanuele verrà inaugurata la sede del gruppo politico: un luogo di ascolto e dibattitto dove le porte saranno sempre aperte per ascoltare le idee e le esigenze della popolazione. In serata, invece, sarà la volta dell’atteso evento di apertura della campagna elettorale: un momento in cui i membri della lista si presenteranno alla popolazione esponendo alcuni punti programmatici. L’appuntamento è in programma in piazza Vittorio Emanuele alle ore 20.

Orgoglioso della compagine che guida il candidato sindaco Pino Gallo che ha dichiarato: “Siamo un gruppo di persone che si stimano e rispettano in modo reciproco, nessuno di noi ha doppi fini. Inoltre, in questi anni, tra tante difficoltà, abbiamo dimostrato di saper amministrare e lo abbiamo fatto pensando alla soluzione migliore per il bene della collettività. La nostra attività è sotto gli occhi di tutti ma abbiamo ancora tanti progetti in cantiere”

A sostegno della candidatura a sindaco del noto professionista ci sono diversi volti della politica locale già noti, tra questi quello del primo cittadino uscente Antonio Russo, che ha amministrato Rotondi negli ultimi anni e che, durante i suoi mandati, ha potuto contare sulla serietà e sulla professionalità di Pino Gallo.

Tra i veterani sono presenti in lista Francesco Brevetti, Tonino Campanile, Giovanna Cioffi, Annarita Farese, Ciro Gabriele Mainolfi, Giovanni Petecca, Pasquale Stanzione e Claudio Vittorio. Per questa tornata elettorale spiccano anche alcune professionalità che hanno deciso di mettersi in gioco per la prima volta e sono Martina Cadone, Antonio Gallo e Sabato Russo.