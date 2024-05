“ViviAmo Grottolella”: il sindaco uscente Spiniello corre senza avversari

“Un impegno per vivere e amare Grottolella e tutte le sue ricchezza”. E’ questo lo slogan scelto dall’amministrazione uscente del piccolo borgo alle porte di Avellino per questa campagna elettorale che vedrà la lista “ViviAmo Grottolella”, capeggiata dal sindaco uscente Antonio Spiniello, correre senza avversari per il secondo mandato di fila. Spiniello e i suoi hanno infatti da superare solo l’ostacolo del quorum del 40%.

Riconfermato il toto il blocco uscente composto da Marco Grossi, Bruna Nigro, Vincenzo Spagnuolo, Marianna Morante, Italo Ridente, Alfonso D’Acierno e Marco Tropeano. Ai quali si aggiungono le new entry Alessandra Guarino, Alessandro Maglio e Maurizio Tuccia. Nei prossimi giorni la squadra sarà presentata ufficialmente alla cittadinanza insieme al programma elettorale.