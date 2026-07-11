“Vivi Santo Stefano 2026”, il cartellone estivo pensato per tutte le età

L’estate a Santo Stefano del Sole entra ufficialmente nel vivo. È stato svelato il cartellone di “Vivi Santo Stefano 2026”, un ricchissimo calendario di eventi, musica, tradizione e divertimento pensato per tutte le età, che animerà la comunità da giugno fino a settembre. Un programma dinamico e in continuo aggiornamento, pronto a riservare ancora molte sorprese nelle prossime settimane.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco, Gerardo Santoli, che ha voluto sottolineare due dei fiori all’occhiello di questa stagione estiva:

“Quest’anno abbiamo voluto unire la freschezza delle nuove generazioni alla grandezza della nostra tradizione culturale. Da un lato accendiamo l’estate dei ragazzi con il Nova Summer Festival, un appuntamento pensato specificamente per dare spazio, musica e divertimento ai nostri giovani. L’altro evento che ormai è un appuntamento atteso dai tanti giovani della provincia è SIAMO ALLA FRUTTA. Dall’altro, vivremo un momento di pura magia con il concerto al tramonto del maestro Peppe Barra, grazie alla sinergia con Confimprenditori: un evento che unisce la bellezza del nostro territorio a una colonna della cultura partenopea.”

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI (In continuo aggiornamento)

GIUGNO

Giugno – Agosto: Tornei Estivi

Tornei Estivi 27 Giugno: Festa della Ciliegia (a cura della Pro Loco)

LUGLIO

1 Luglio – 7 Agosto: Ludoteca Estiva (attività e animazione per i più piccoli)

Ludoteca Estiva (attività e animazione per i più piccoli) 11 – 12 Luglio: Festività di San Giuseppe (Località Sozze)

Festività di San Giuseppe (Località Sozze) 19 Luglio: Nova Summer Season 2026 (Località dell’Angelo) – L’evento clou dedicato ai giovani

(Località dell’Angelo) – L’evento clou dedicato ai giovani 26 Luglio: Confimprenditori incontra… Peppe Barra in Concerto al tramonto

AGOSTO

1 Agosto: Siamo alla Frutta

Siamo alla Frutta 2 – 3 Agosto: Festività di Santo Stefano Protomartire

Festività di Santo Stefano Protomartire 17 – 18 Agosto: SoleArte 2026 (a cura della Pro Loco)

(a cura della Pro Loco) 26 – 30 Agosto: Festività di San Vito Martire

SETTEMBRE