Vittoria della Vis Mediterranea Soccer a Molfetta

Finisce 0-8 la partita tra il Molfetta Calcio Femminile e la Vis Mediterranea Soccer. Troppo grande il divario tecnico tra la compagine di casa e la capolista della girone C della serie C femminile.

La Vis Mediterranea è scesa in campo al “Paolo Poli” di Molfetta determinata e sciorinando un calcio fatto di continui passaggi tra i reparti. Per il Molfetta, che attualmente occupa il penultimo posto in classifica, non c’è stato modo di opporsi. Durante la gara, arbitrata da Francesco Aloise della sezione di Lodi che era assistito da Milena Narracci e Gianluca Lastilla entrambi della sezione Bari, le calciatrici irpine sono andate in gol con Panarello, Fontana, Pescatore, Morgante e per due volte in rete sono andate Minella e Queni.