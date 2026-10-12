Vittoria in casa per l’Avellino Basket: finisce 94-81 contro l’Unieuro Forlì

Al PalaDelMauro è andato in scena il terzo atto del campionato di Serie A2 Old Wild West: i biancoverdi dell’Halley Campania Avellino Basket hanno affrontato e battuto con il punteggio di 94-81l’Unieuro Forlì. Gli irpini giocano una partita solida, contro un avversario che ha giocato un buon basket, anche senza Gaspardo e con brutte percentuali ai liberi. L’Halley ha lottato e giocato l’ultimo quarto senza Francis, espulso, Mollura per raggiunto numero di falli oltre a Della Rosa e Mussini.

Così ha commentato il coach Gennaro Di Carlo: “Partita difficile come ce l’aspettavamo, abbiamo preso l’inerzia della partita, ma non deve più sfuggirci. Mi dispiace aver perso la lotta a rimbalzo, che è una delle note stonate della serata. Nelle difficoltà la squadra si è compattata e di questo sono contento. Portiamo a casa un’altra vittoria importante, ma ora testa al prossimo impegno”.

PRIMO QUARTO La partenza di Avellino è quella richiesta da coach Di Carlo. Gli irpini al quinto minuto sono sul 13-4 con Francis ed Owens che indirizzano l’attacco avellinese. In casa forlivese è Gaspardo in coppia con Mian ad accorciare sul 15-12. Avellino ritorna sul +7 (21-14). Il quarto termina con i biancoverdi avanti 25-19.

SECONDO QUARTO Il secondo quarto riparte con il canestro di Palumbo del 27-19. La partita è ricca di agonismo, Avellino gioca con grande intensità che la porta a commettere subito 5 falli di squadra. Il match è equilibrato e Forlì, approfittando di qualche errore biancoverde, si riporta sul -2 (28-26). Dal timeout Avellino torna con un parziale di 7-0 per il 35-26. Il antisportivo e tecnico fischiati a Gaspardo mandano il forlivese sotto la doccia ed Avellino va sul 42-30. Forlì replica con un 7-2 per il 44-37. Il quarto termina 49-40.

TERZO QUARTO Il terzo quarto è nel segno di Dell’Agnello, che su entrambi i lati del campo fa la differenza, permettendo ad Avellino di toccare il +14 (58-44). La tripla di Owens regala il +17 (61-44), per poi raggiungere il +19 (65-46). Forlì replica con un caldissimo Mian, che riporta la squadra ospite sul -7 (68-61). Il quarto termina 73-63.

QUARTO QUARTO La partita resta aperta con Avellino che perde per espulsione Francis e per raggiunto numero di falli Mollura sul 78-66. L’intensità e l’agonismo si alzano e Dell’Agnello, Palumbo e Fresno prendono per mano Avellino conducendo l’Halley Campania alla vittoria con il punteggio di 94-81.

Halley Campania Avellino Basket – Unieuro Forlì 94-81 (25-19, 24-21, 24-23, 21-18)

Halley Campania Avellino Basket: Blake Francis 22 (2/4, 5/10), Tariq Owens 21 (8/9, 1/1), Giacomo Dell’agnello 16 (7/9, 0/1), Lucas Fresno 13 (3/5, 2/4), Mattia Palumbo 10 (1/3, 1/3), Michele Serpilli 5 (1/1, 1/3), Andrea Zerini 4 (2/2, 0/0), Marco Mollura 2 (1/3, 0/2), Luca Campogrande 1 (0/0, 0/2), Leonardo Spagnoli 0 (0/0, 0/0), Emidio Zuccardi 0 (0/0, 0/0)

All: Di Carlo

Tiri liberi: 14 / 20 – Rimbalzi: 27 7 + 20 (Giacomo Dell’agnello 9) – Assist: 29 (Blake Francis 10)

Unieuro Forlì: Fabio Mian 26 (3/5, 5/10), Raphael Gaspardo 11 (4/6, 1/3), Toni Perkovic 8 (2/7, 1/4), Giacomo Zanetti 8 (2/6, 0/0), Marcus Santos-silva 6 (3/9, 0/0), Davide Pascolo 6 (3/4, 0/0), Mattia Ceccato 5 (2/2, 0/1), Nicola Berdini 4 (0/0, 1/2), Tommaso Pinza 4 (2/3, 0/0), Andrija Josovic 3 (1/3, 0/0)

All: Nanni

Tiri liberi: 13 / 31 – Rimbalzi: 34 13 + 21 (Marcus Santos-silva, Davide Pascolo 10) – Assist: 13 (Nicola Berdini 3)