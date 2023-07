Vittime di violenza, a breve rinomate pasticciere. Ecco il riscatto possibile. Il tutto grazie a “Demetra”, da sempre impegnata nel favorire l’autonomia delle donne vittime di violenza seguite sia dalla casa di accoglienza per donne maltrattate “Antonella Russo” che dal CAV “Demetra è Donna”.

Grazie al contributo di una Fondazione privata, è stato realizzato il progetto “Power Bag: verso l’autonomia”: 10 donne hanno avuto la possibilità di inserirsi nel circuito sociale e professionale, grazie ad azioni orientate all’empowerment personale per favorire autonomia, consapevolezza, autodeterminazione.

L’intervento vuole dare ad ogni donna nuova dignità, supportarla nella riscoperta della vita, di un’esistenza diversa, in cui è consapevole delle risorse e delle capacità che possiede, e non deve più lottare per sopravvivere alla violenza. Un ritorno alla vita, alla quotidianità, al lavoro, accompagnato e graduale.

Tra le azioni previste dal progetto, il corso di formazione professionale in pasticceria, organizzato in collaborazione con l’associazione di categoria Associazione Cuochi Avellinesi.

Domani, mercoledì 12 luglio, presso la sede legale della Demetra a San Tommaso, si terrà l’esame finale del corso e la successiva consegna degli attestati alle 18.

Il percorso professionale, teorico-pratico, è stato condotto da chef dell’associazione Cuochi Avellinese, a favore di 10 donne vittime di violenza.

Inoltre, 5 donne tra le partecipanti più meritevoli al percorso formativo, potranno beneficare di Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo.