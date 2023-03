Vittime di mafia, istituzioni assenti. Maffettone: grave per chi sapeva e non c’e’

LAURO- Una mattinata per ricordare le vittime delle mafie nel Vallo di Lauro che e’ stata anche oggetto di un amaro sfogo del primo cittadino di Taurano Salvatore Maffettone, presente insieme al primo cittadino di Moschiano Rosario Addeo all’incontro di Lauro: “Chi sapeva della manifestazione di questa mattina doveva essere seduto in questi banchi, gli amministratori non ci sono, mi dispiace”. Il riferimento e’ agli altri amministratori del Vallo di Lauro assenti. Un fatto grave per il primo cittadino di Taurano, soprattutto se questa assenza e’ ingiustificata. “La nostra presenza qui serve a far rivivere Nunzio e tutti quelli che sono morti uccisi dalla criminalità. Un’assenza, perché? Non dite che sono sempre polemico, ma questa mattina sono polemico con tutti. Sono qui, se non fossi stato sindaco sarei venuto come cittadino dl Vallo di Lauro. Molte volte la burocrazia deve essere superata. Se ci fosse stato un politico sarebbero stati tutti presenti. Qualcosa non va”. Tanta l’amarezza nelle parole del primo cittadino.