Vis Mediterranea Soccer in trasferta a Bergamo contro l’Orobica per la quarta di campionato

A caccia dei primi punti in classifica. La Vis Mediterranea Soccer di Montoro è partita alla volta di Bergamo, dove domenica 29 settembre, alle ore 15.00, sfiderà l’Orobica sul campo del Centro Sportivo Arcene Orobica, nel match valevole per la quarta giornata del campionato di serie B femminile. Qui, le irpine faranno di tutto per la conquista di un risultato positivo.

Bene le prime due, meno bene la terza sul campo del Parma, dove le giallo-verdi hanno subito una lezione troppo dura contro le ducali, forse scoraggiate dalla partenza sprint delle padroni di casa, che hanno pressato a tutto campo senza far respirare le avversarie.

Mister Vincenzo Rispoli, in questa settimana di lavoro che precede l’incontro di domenica, ha avuto modo di acquisire impressioni ed umori delle sue atlete, cercando di correggere gli errori commessi in campo e di infondere morale a tutto l’ambiente. Quella di Bergamo è una partita fondamentale pur essendo ancora l’inizio del campionato. Fare risultato significherebbe ridare slancio alle irpine, il cui obiettivo primario resta quello della permanenza nella categoria cadetta.

Sarà possibile seguire l’incontro sul canale youtube dedicato al campionato di serie B di calcio femminile disponibile su tutti i dispositivi.