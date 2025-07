Virus West Nile, c’è un caso sospetto al Moscati di Avellino

Un uomo di 86 anni, già soggetto fragile e non residente nella provincia di Avellino, è attualmente ricoverato presso il reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Moscati. Il paziente è monitorato come caso sospetto di infezione da virus West Nile: il secondo test effettuato non ha confermato la positività, ma sono in corso ulteriori accertamenti da parte dell’equipe medica della Città Ospedaliera.

Va chiarito, per evitare inutili allarmismi, che la febbre da virus West Nile non si trasmette da persona a persona, nemmeno attraverso il contatto diretto con individui infetti. L’unica modalità di trasmissione è la puntura della zanzara vettore, principale responsabile del contagio.