Virus, morto un 66enne. Ricoveri in aumento al “Frangipane”. L’uomo di Calitri è deceduto ieri. Era ricoverato in Area Covid del plesso ospedaliero di Ariano Irpino dove, ad oggi, sono ricoverati 33 pazienti positivi, di cui 6 in degenza ordinaria (Area Covid), 9 in sub intensiva (Area Covid), 3 in Terapia Intensiva, 13 Medicina Covid, 2 Cardiologia.

Ieri, intanto, sono state somministrate nei centri vaccinali dell’Asl di Avellino 1.258 dosi di vaccino.