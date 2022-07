Virus in Irpinia, 233 nuovi positivi. 14 i pazienti Covid ricoverati all’ospedale di Ariano

Su 881 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 233 persone. Lo comunica l’Asl nell’ultimo bollettino:

– 2, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

– 3, residenti nel comune di Altavilla Irpina;

– 3, residenti nel comune di Andretta;

– 10, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 10, residenti nel comune di Atripalda;

– 2, residenti nel comune di Avella;

– 21, residenti nel comune di Avellino;

– 2, residenti nel comune di Bagnoli Irpino;

– 2, residenti nel comune di Baiano;

– 1, residente nel comune di Bisaccia;

– 1, residente nel comune di Calitri;

– 4, residenti nel comune di Caposele;

– 1, residente nel comune di Capriglia Irpina;

– 2, residenti nel comune di Cassano Irpino;

– 1, residente nel comune di Castel Baronia;

– 2, residenti nel comune di Castelfranci;

– 1, residente nel comune di Castelvetere sul Calore;

– 3, residenti nel comune di Cervinara;

– 1, residente nel comune di Cesinali;

– 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico;

– 3, residenti nel comune di Flumeri;

– 3, residenti nel comune di Fontanarosa;

– 4, residenti nel comune di Forino;

– 2, residenti nel comune di Frigento;

– 2, residenti nel comune di Gesualdo;

– 1, residente nel comune di Grottaminarda;

– 1, residente nel comune di Guardia Lombardi;

– 3, residenti nel comune di Lauro;

– 2, residenti nel comune di Lioni;

– 5, residenti nel comune di Melito Irpino;

– 8, residenti nel comune di Mercogliano;

– 9, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

– 1, residente nel comune di Montecalvo Irpino;

– 1, residente nel comune di Montefalcione;

– 6, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

– 4, residenti nel comune di Montefredane;

– 10, residenti nel comune di Montella;

– 1, residente nel comune di Montemarano;

– 9, residenti nel comune di Montemiletto;

– 10, residenti nel comune di Montoro;

– 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale;

– 1, residente nel comune di Nusco;

– 3, residenti nel comune di Paternopoli;

– 2, residenti nel comune di Pietradefusi;

– 2, residenti nel comune di Prata P.U.;

– 2, residenti nel comune di Pratola Serra;

– 1, residente nel comune di Quindici;

– 1, residente nel comune di Roccabascerana;

– 2, residenti nel comune di Salza Irpina;

– 1, residente nel comune di San Mango sul calore;

– 1, residente nel comune di San Martino Valle Caudina;

– 5, residenti nel comune di San Michele di Serino;

– 2, residenti nel comune di San Potito Ultra;

– 1, residente nel comune di San Sossio Baronia;

– 5, residenti nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi;

– 2, residenti nel comune di Santo Stefano del Sole;

– 1, residente nel comune di Senerchia;

– 8, residenti nel comune di Serino;

– 9, residenti nel comune di Solofra;

– 1, residente nel comune di Sturno;

– 1, residente nel comune di Taurasi;

– 1, residente nel comune di Teora;

– 2, residenti nel comune di Torella dei Lombardi;

– 4, residenti nel comune di Vallata;

– 2, residenti nel comune di Vallesaccarda;

– 1, residente nel comune di Venticano;

– 1, residente nel comune di Villamaina;

– 6, residenti nel comune di Villanova del Battista;

– 6, residenti nel comune di Volturara Irpina.

Sempre l’Asl fa sapere che presso il P.O. di Ariano Irpino sono ricoverati 14 pazienti positivi al Covid:

⁃ 8 in Degenza ordinaria (Area Covid)

⁃ 4 in Sub Intensiva (Area Covid)

⁃ 1 in ortopedia

⁃ 1 in cardiologia