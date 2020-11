Virus, due morti nel giro di poche ore nell’ospedale di Ariano Irpino. Ieri è deceduto un 87enne del posto. Questa mattina, invece, un 79enne di Torre Annunziata, ricoverato in Terapia Intensiva.

Presso il “Frangipane” sono ricoverati 5 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva, 12 (su 12 posti letto)pazienti in Medicina Covid, 26 pazienti in Area Covid, di cui 16 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.