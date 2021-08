Virus, 19 positivi oggi in Irpinia. Un decesso ad Ariano. I tamponi analizzati, comunica l’Asl di Avellino, sono stati 736. Cinque contagiati risultano ad Atripalda, 2 a Cervinara, Serino e Solofra e 1, rispettivamente, ad Ariano, Avellino, Lauro, Paternopoli, Sperone, Torella, Tufo, Volturara.

Al “Frangipane”, come detto, questa mattina è deceduta una 59enne, residente a Pomigliano d’Arco, ricoverata in Area Covid. Nell’ospedale di Ariano Irpino risultano ricoverati n. 5 pazienti in Area Covid, di cui 0 (su 16 posti letto) in Medicina e 5 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.