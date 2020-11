Attualità Violenza sulle donne, la caserma dei Carabinieri di Avellino si colora di arancione 25 Novembre 2020

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, illuminata di arancione anche la caserma dell’arma dei Carabinieri di Avellino che ospita una delle 150 stanze del progetto “Una stanza tutte per sé”, nato per assistere la donna nel delicato momento della denuncia delle violenze subite, grazie a una collaborazione istituzionale tra l’Arma e il Soroptimist International d’Italia, l’associazione di donne impegnate nel sostegno all’avanzamento della condizione femminile nella società.

“Una stanza tutta per sé” è un ambiente allestito in modo che la donna possa sentirsi a proprio agio nel raccontare di volta in volta le emozioni negative vissute, accolta in un luogo dedicato da personale specializzato.