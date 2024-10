Violenza sessuale e lesioni, chinesiologo assolto dalle accuse dopo due anni

VENTICANO- Due anni dopo le accuse di violenza sessuale e lesioni ai danni di una ventisettenne assistita, arriva la sentenza di assoluzione nei confronti di un 67enne chinesiologo di Venticano, assistito dall’avvocato Alberico Villani. I giudici del Tribunale di Benevento hanno mandato assolto l’imputato perché “il fatto non sussiste” dall’accusa di violenza sessuale e “perche’ il fatto non costituisce reato” da quella.di lesioni, ponendo così fine ad una vicenda giudiziaria che aveva destato all’epoca dei fatti notevole clamore. La Procura aveva invocato I fatti sarebbero avvenuti nell’agosto del 2022, per l’accusa e la denuncia nell’ambito di una “terapia” applicata dal chinesiologo. Nei suoi confronti era scattata una misura cautelare ai domiciliari, attualmente era libero. La difesa aveva puntato molto sull’inattendibilita’ delle accuse.