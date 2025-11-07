Violenza e atti sessuali su una minorenne: abbreviato e perizia psichiatrica per un ventenne

BAIANESE- Quella che arriva dal Baianese (ometteremo il Comune per tutelare la vittima) è una bruttissima storia di presunta violenza sessuale e di atti sessuali compiuti contro la volontà di una minorenne, una tredicenne di un comune mandamentale da parte di un ventiquattrenne. Tutto sarebbe avvenuto nell’ottobre del 2024. Prima i contatti sui social, poi gli incontri e gli atti sessuali, infine il 17 ottobre una vera e propria violenza sessuale. La vicenda denunciata ai Carabinieri dai genitori dell’adolescente vittima, le indagini compiute e infine la richiesta di rinvio a giudizio. Violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne e atti sessuali con minorenne le accuse per cui la Procura della Repubblica di Avellino ha chiesto il rinvio a giudizio dell’uomo. Ieri mattina davanti al Gup del Tribunale di Avellino Mauro Tringali. La difesa del ventitreenne, l’avvocato Liberato Saveriano, ha chiesto di ammettere l’imputato al processo con rito abbreviato condizionato da una perizia sulla capacità di intendere e di volere al momento del compimento dei fatti da parte dell’imputato. Quella che è stata disposta per il prossimo 11 dicembre da parte del Gup. Dopo di quella ci sarà anche la eventuale decisione sul rinvio a giudizio.