Violento incidente a Frigento: in due rimangono incastrati nelle lamiere

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, nella tarda serata di ieri 24 novembre è intervenuta a Frigento in contrada Pila Ai Piani, sulla SP 38, per un grave incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura che sbandando è finita fuori strada, ribaltandosi e urtando contro un palo in cemento della corrente elettrica.

Due gli occupanti, un ragazzo di 19 anni originario di Ariano Irpino e un uomo di 51 anni di Grottaminarda, rimasti entrambi incastrati nelle lamiere contorte del veicolo. Gli stessi sono stati estratti con non poche difficoltà e affidati ai sanitari del 118 interventi che li hanno trasportati in ospedale. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.