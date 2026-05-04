Violazione di domicilio, assolto dopo quattro anni dall’accusa un quarantaseienne napoletano

Assoluzione piena per D. S., quarantaseienne di Napoli, ottenuta questa mattina su disposizione del Tribunale di Avellino per non aver commesso il fatto. In particolare l’uomo, residente da anni ad Avellino, era accusato di essersi introdotto, in data 8 Aprile 2022, contro la volontà dei proprietari, all’interno di un cortile privato, sito in via Beata Francesca n. 10 – Palazzo Pastorelli, e di aver qui iniziato ad avere un diverbio verbale con due donne, suocera e nuora, ivi presenti, arrivando addirittura a spintonarle e a minacciarle.

Le donne, allarmate dalla presenza dello sconosciuto, immediatamente chiamavano in aiuto un loro familiare, rispettivamente il figlio ed il marito, il quale nel giro di pochi minuti sopraggiungeva nel cortile, seguito da due agenti di polizia in divisa. L’uomo, un Sovrintendente Capo della Polizia di Stato in servizio ad Avellino, immediatamente si scagliava contro D.S colpendolo violentemente con una testata al naso, tanto da procurargli una frattura scomposta del setto nasale, guaribile in trenta giorni.

Dopo ben 11 udienze e numerosi testimoni sentiti in aula, D.S., difeso dal proprio legale di fiducia, Avvocato Rolando Iorio, è stato mandato assolto con formula piena. Accolte in pieno, quindi, tutte le argomentazioni difensive che hanno dimostrato non solo la assoluta mancanza di certezza in ordine alla proprietà privata del cortile dove si erano svolti i fatti, ma anche la legittimità stessa della presenza di D.S. in quell’area, avendo il predetto ricevuto incarico dall’amministratore del condominio di posizionare dei dissuasori sul tetto per allontanare i piccioni. Nessuna violazione di domicilio, quindi, né minaccia. Il Pubblico Ministero presente in aula aveva invece chiesto per il quarantaseienne la condanna ad anni 1 e mesi 2 di reclusione.