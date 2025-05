Violato il Profilo Facebook istituzionale del M.I.D. Coordinamento Campania

Il Presidente Campano del M.I.D., Giovanni Esposito, questo pomeriggio di oggi 28

Maggio 2025 ha sporto denuncia querela presso la Questura di Avellino per violazione e

indebito utilizzo dell’account Facebook istituzionale del Coordinamento Regionale della

Campania del Movimento Italiano Disabili, ai nostri contatti è pervenuto il messaggio

veniva inviato il messaggio “Ciao Avviso Account nel quale si specificava che il loro

account veniva definitivamente eliminato perché il sistema aveva ricevuto delle

segnalazioni da altri account che segnalavano il tuo, per cui si era preso la decisione dopo

attenta valutazione, in conformità con la politica sulla protezione intellettuale di disattivare

l’account.

Inoltre gli stessi venivano invitati a fare ricorso per proteggere il loro account cliccando su

un in link in calce al messaggio. Gli account nostri contatti social destinatari di tale messaggio risultavano tutti essere stati da noi bloccati a nostra insaputa.

Si è reso necessario sporgere Denuncia/Querela agli uffici giudiziari della Questura a

salvaguardia della nostra immagine pubblica e affinchè gli organi inquirenti possano

risalire ai responsabili dei fatti accaduti, se qualcuno con queste violazioni ha provato

minimante a danneggiarci o a fermare il nostro impegno a tutela dei diritti ha sbagliato di

grosso e dal nostro canto siamo decisi a portare avanti il nostro percorso e la nostra

attività di denuncia sulle problematiche del territorio.