Viola per la terza volta il divieto di avvicinamento: arrestato un quarantaduenne

VALLO LAURO- Due violazioni del divieto di avvicinamento nell’arco di pochi giorno, tre dall’applicazione della misura imposta dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino. Le violazioni, puntualmente accertate e segnalate all’Autorita’ Giudiziaria dagli agenti del Commissariato di Ps di Lauro, hanno portato ad una misura di aggravamento in carcere. Quella eseguita dagli agenti agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi, per cui il quarantaduenne e’ finito in carcere. La misura applicata nel luglio scorso era stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Ps di Lauro mentre tentava di portare via la borsa alla sua convivente. Il quarantunenne era comparso davanti al Tribunale di Avellino nell’udienza per direttissima davanti al Collegio presieduto dal giudice Sonia Matarazzo. L’uomo avrebbe anche ammesso di aver strappato la borsa alla donna, perché i soldi che vi erano contenuti (pochi spiccioli per la Polizia, 50 euro per l’indagato) erano di entrambi. E che non aveva mai usato violenza. La Procura ha chiesto di applicare la misura dell’ obbligo di dimora in un comune della zona nolana e il divieto di avvicinamento alla sua convivente. Il Tribunale ha accolto la richiesta della Procura e convalidato l’ arresto eseguito dal personale del Commissariato di Ps di Lauro. Nel successivo mese di agosto era stato nuovamente arrestato per violazione della misura del divieto di avvicinamento, ma in quel caso non cera stata la convalida.