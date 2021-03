Benevento Viola i domiciliari: donna brasiliana in manette a Montesarchio 24 Marzo 2021

Nella giornata di ieri 23 marzo 2021, in Montesarchio (BN), militari del Comando Compagnia Carabinieri di Montesarchio (BN) ed in particolare del locale Comando Stazione CC, hanno tratto in arresto una 37enne, originaria del Brasile e domiciliata nel centro caudino, per violazione delle prescrizioni imposte, cui era sottoposta in regime di arresti domiciliari da luglio 2020. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Avellino, scaturisce a seguito dell’accoglimento della richiesta di aggravamento da parte dell’Arma di Montesarchio (BN) a seguito di ripetute violazioni accertate in sede di controlli, nel corso dei quali si è accertato che la stessa è stata controllata all’interno della sua abitazione in compagnia di persone estranee al nucleo familiare e gravate da pregiudizi. L’arrestata, dopo le formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Benevento.