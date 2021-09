Attualità Vino, prosa, danza, cabaret: i teatri irpini fanno rete. Sarà una stagione ricca di spettacoli e sorprese 15 Settembre 2021

Alpi – Nasce, in provincia di Avellino, il Consorzio Teatro Irpino. Un’idea lungimirante che vede l’unione e la colloborazione del Teatro d’Europa, del Cinema Partenio e del Teatro “99 Posti”. Nel capoluogo irpino, stamane, nel corso di una conferenza stampa al cine teatro Partenio, il direttore artistico del “Teatro d’Europa” e presidente del Consorzio Teatro Irpino Luigi Frasca, il responsabile del “Cinema Partenio” Lello Pagnotta, l’attore e regista del Teatro “99 Posti” di Mercogliano Paolo Capozzo e Gianni Di Nardo del Co.C.I.S, hanno presentato i loro rispettivi cartelloni 2021-2022.

Al Teatro d’Europa andrà in scena la stagione “Dove eravamo rimasti”, nome che richiama la celebre frase di Enzo Tortora quando tornò in televisione dopo gli anni bui del carcere. Si parte sabato 23 ottobre alle ore 20.30 con Angela Caterina e Luigi Frasca in “Sogno di una notte di mezza estate”.

Una stagione ricca di prosa, cabaret, varietà, danza.

Al Teatro 99 Posti la rassegna teatrale “Al primo amore” dedicata al compianto Federico Frasca e al suo impegno per il teatro. La nuova stagione avrà inizio venerdì 22 ottobre con un evento speciale di musica e teatro in onore di Federico Frasca e Pietro Turco, che hanno fatto la storia del Teatro 99 Posti. Nell’occasione sarà conferito il Premio Pietro Turco 2021. Anche a Mercogliano, spazio alla prosa ed alla danza.

“Vino al teatro” è il nome della rassegna di teatro contemporaneo organizzata dal Cine Teatro Partenio per la stagione 2021-2022. L’obiettivo è guardare con attenzione alle voci emergenti e alle nuove tendenze in campo di scrittura teatrale italiana e, allo stesso tempo, degustare i grandi vini del territorio irpino come l’Aglianico, il Tufo ed il Greco attraverso un percorso guidato.

Si andrà in scena ogni mercoledì, a partire dal 20 ottobre.