“Vino al Borgo”: cultura, sapori e riscatto per rilanciare Borgo Ferrovia

Si è svolta questa mattina, presso la sala stampa di Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione di Vino al Borgo, la manifestazione enogastronomica promossa ed organizzata dall’Associazione per Borgo Ferrovia, con il patrocinio del Comune di Avellino.

Al tavolo dei relatori, coordinati dalla giornalista Rosa Iandiorio, il vicesindaco di Avellino con delega alle Attività Produttive, Alberto Bilotta, e il presidente dell’Associazione per Borgo Ferrovia, Walter Giordano.

Quest’ultimo ha fatto riferimento alle tante difficoltà vissute da Borgo Ferrovia negli ultimi anni, ma anche alla grandissima voglia di riscatto dei suoi abitanti. «Vino al Borgo – sottolinea – nasce per creare interesse intorno al quartiere e per rilanciarlo sotto il profilo culturale, sociale ed urbano. Rappresenta, in pratica, una occasione per riposizionarlo al centro della città, lì dove merita di stare visto anche l’importante ruolo che ha storicamente ricoperto». Sulla stessa scia Alberto Bilotta che evidenzia: «Quella che presentiamo oggi è una manifestazione che rientra in un più ampio percorso di rinascita di Borgo Ferrovia. In attesa che la stazione venga riattivata, come Amministrazione siamo al lavoro per recuperare la struttura dell’ex macello e per completare, come da cronoprogramma, la bonifica dell’ex Isochimica entro la fine dell’anno. Grazie a persone come Walter e ai tesserati dell’Associazione per Borgo Ferrovia – aggiunge – si sta facendo tanto per far rinascere il quartiere puntando sull’entusiasmo e sulla grande partecipazione».

A Rosa Iandiorio, il compito di entrare nel merito del programma (in allegato). Un programma particolarmente ricco che vede al fianco delle degustazioni e delle esibizioni artistiche tanti momenti di approfondimento, dibattiti, presentazioni di libri e masterclass di cui saranno protagonisti alcuni dei nomi più prestigiosi del panorama enogastronomico campano.

Vicina al progetto fin dal primo momento il sindaco di Avellino, Laura Nargi, che afferma: «Vino al Borgo è una manifestazione che unisce eccellenze enogastronomiche, mondo delle associazioni e società civile, con un obiettivo forte e chiaro: rilanciare Borgo Ferrovia e restituirgli il ruolo che merita nella vita cittadina. Per troppo tempo – spiega – questo quartiere è stato sinonimo di abbandono e degrado, di sofferenza e di politiche sbagliate. Oggi, però, grazie all’impegno concreto e appassionato di tante realtà del territorio, Borgo Ferrovia torna protagonista dell’estate avellinese, diventando simbolo di partecipazione dal basso, di comunità, di riscatto». Dunque un ringraziamento all’ associazione “Per Borgo Ferrovia” e al suo presidente Walter Giordano, «che con dedizione e visione hanno saputo accendere una luce nuova su un quartiere storico e prezioso, verso il quale, questa amministrazione, vede il futuro di Avellino. Un futuro, green, sostenibile, slow e proprio per questo affascinante che si innerva tutto attorno al parco intercomunale del Fenestrelle che, insieme al parco della Stazione, sarà il corridoio ecologico di una città che guarda al futuro a al proprio benessere».