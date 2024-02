VIDEO/Vincita milionaria a Domicella, festa al Life Cafè: speriamo aiuti i ragazzi

DOMICELLA – Al Life Cafe’ è già festa per la vincita milionaria realizzata da un anonimo che con un biglietto “Gratta e Vinci” da 20 euro del “Nuovo 100X”, ne ha portati via cinque milioni.

Il bar ricevitoria della zona industriale di Domicella, come tutte le aree di passaggio, non è frequentato solo da persone del posto, ma anche da operai dell’area industriale, da chi si reca nella vicina zona di Palma Campania e da autisti impegnati nella consegna e scarico merci per la stessa area industriale.

Il titolare, Gennaro Lauri, intanto, nell’attesa che il vincitore possa dare un segno, festeggia insieme agli avventori del locale. Qualcuno come sempre sospetta il titolare stesso, un modo tipico di far scattare la caccia al vincitore. Gennaro però su questo assicura: “Non ho vinto io”.

In ogni caso il titolare del Life Cafè non nasconde la sua felicità “perché – spiega – essendo un comune piccolo questa è una grande cosa. Per noi è stata una grande gioia avere questa vincita”.

Ovviamente la domanda di rito in questi casi è sempre la stessa, ovvero se si conosce l’identità del vincitore. Anche in questo caso la risposta è piuttosto rituale: “Non ne ho idea, sono stato avvisato da un cliente, che aveva controllato sul sito ufficiale e questa mattina ho avuto la conferma dal sito della Lottomatica. Spero che il vincitore ne faccia un buon uso, che possa aiutare i ragazzi. Questo è quello che spero”.

Intanto al Life Caffè per oggi ci saranno come ogni giorno tanti di passaggio, stavolta anche per curiosità.