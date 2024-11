Vincenzo De Luca festeggia il successo dell’Avellino Basket in Serie A2

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha incontrato atleti, dirigenti e lo staff tecnico dell’Avellino Basket, ora in Serie A2 dopo l’impresa della promozione conquistata nella scorsa stagione. Durante l’incontro, De Luca ha espresso il suo orgoglio per la squadra, sottolineando il ruolo delle realtà sportive locali nel valorizzare il territorio e offrire modelli positivi per i giovani. La visita è stata un momento di celebrazione e incoraggiamento per il team, che si prepara ad affrontare il campionato con determinazione, portando in alto i colori di Avellino anche a livello nazionale.