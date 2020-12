Attualità In Evidenza Villa dei Platani Malzoni ricorda il dottore Sergio Pascale: sarà intitolato a lui il reparto di Terapia Intensiva 9 Dicembre 2020

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato inviato dalla Casa di Cura Privata Villa dei Platani in ricordo del dottor Sergio Pascale.

“La perdita del dottor Sergio Pascale, Primario del reparto di Terapia Intensiva post operatoria, non ha rappresentato per questa Clinica solo la scomparsa di un affermato professionista, ma anche il venir meno di un amico fidato, di un uomo di grande umanità, di un ‘padre’ per tutti coloro che si avvicinavano a lui anche per un consiglio. La sua perdita ha lasciato in tutti noi un sentimento di scoramento che lunedì ci ha fisicamente bloccati e che difficilmente la nostra mente riuscirà a dimenticare. Per tale ragione il personale della Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni lavorerà con un nastro nero al braccio il giorno 11/12/2020.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda ha, inoltre, deciso all’unanimità di intitolare la Terapia Intensiva post operatoria della Malzoni a Sergio Pascale, a testimonianza di ciò che questo grande professionista ha fatto per le tante donne e per tutti i pazienti che hanno scelto di essere trattati nella Casa di Cura.

Un gesto dovuto alla sua memoria, alla sua professionalità e alla sua umanità”.