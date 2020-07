Vigili del Fuoco Benevento, il Conapo protesta: “Trattati come bestie”

Il segretario provinciale del CONAPO sindacato autonomo Vigili del Fuoco di Benevento Livio

Cavuoto, tuona contro la Dirigenza del Comando provinciale: “Non vogliamo e non possiamo

essere trattati come bestie”. Già nel mese di febbraio la nostra OS aveva evidenziato con una nota le

criticità logistiche e strutturali in cui versava la sede distaccata di Bonea e le condizioni in cui era

costretto a fare servizio il personale della Sede. Sin ora niente, a parte pochi interventi certamente

non risolutivi, è stato apportato per migliorare tale situazione, malgrado tutto questo i Vigili del

Fuoco in servizio presso tale sede hanno continuato e continuano a fare il loro dovere in un

ambiente che definire penoso è un eufemismo.

Da pochi giorni siamo venuti a conoscenza dell’intenzione del Comando di definire una

dislocazione di ulteriore personale, di ben 7 unità, presso la Sede di Bonea per il periodo 15

Luglio/15 Settembre, per far fronte alla Campagna AIB 2020.

Pur reiterando quanto segnalato in termini di criticità logistico/strutturali con una nota, datata 04

luglio, indirizzata alla nostra Dirigenza, non c’è stato nessun riscontro ad ulteriore conferma del

totale disinteresse di questa Dirigenza nei confronti del personale operativo del Comando.

Dice Cavuoto: “Con un aumento di 7 unità destinate al servizio per la imminente campagna AIB,

senza tralasciare l’emergenza COVID-19 con le restrizioni conseguenti in termini sia di

distanziamento sociale che di sanificazione degli ambienti, riteniamo che i mancati provvedimenti

atti alla ristrutturazione di quanto segnalato possano creare grave nocumento al personale, e come

OS non possiamo, né vogliamo, accettare che il personale venga trattato ancora in questo modo”.

Infatti anche il giorno 08 luglio 2020 con una nota indirizzata alla Dirigenza del nostro Comando

abbiamo chiesto per ovvi motivi di poter dislocare tale squadra adibita alla campagna AIB, presso la

sede centrale di contrada Capodimonte.

La nostra Dirigenza continuando a snobbare le nostre segnalazioni dimostra di non rispettare il

personale operativo della sede in questione e offende la stessa dignità dei lavoratori, che

quotidianamente svolgono con onore e abnegazione il loro lavoro pur vivendo una situazione

estremamente disagevole.

In fine ribadiamo che già da qualche anno, con l’assorbimento del Corpo Forestale in diverse

amministrazioni dello Stato, sono stati assegnati ai Vigili del Fuoco di Benevento due strutture

adibite a Caserma, di cui uno nel Comune di San Marco dei Cavoti e uno nel Comune di

Montesarchio, che inspiegabilmente risultano chiusi in attesa di lavori di ripristino e che oggi

potevano essere sfruttati come sedi VVF, potendo ospitare anche la squadra AIB in questione e

dando la giusta dignità lavorativa al personale in servizio presso i due distaccamenti.

Siamo stanchi di tali comportamenti e speriamo che questo messaggio possa arrivare a tutti gli

organi competenti e ai Politici del nostro territorio, per farsì che si possa risolvere tale situazione e

ridare la giusta dignità lavorativa al personale costretto a fare servizio in condizioni così degradanti.