Vigili del Fuoco: intervento a Vallata per esplosione presso sportello bancomat

Alle ore 06:00 circa di questa mattina, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Avellino, proveniente dal Distaccamento di Bisaccia, è intervenuta nel comune di Vallata, in Corso Kennedy, su richiesta dei Carabinieri, a seguito di un’esplosione avvenuta presso lo sportello bancomat della filiale BPER.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno effettuato le verifiche di sicurezza dell’area interessata e dei locali dell’istituto di credito. Nel corso dei controlli è stata rinvenuta un’ulteriore carica esplosiva artigianale inesplosa. In via precauzionale è stata quindi effettuata l’inibizione dell’area circostante e predisposto un piano di evacuazione nelle immediate vicinanze, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

Sul posto è presente anche personale sanitario. Per le operazioni di competenza relative alla carica inesplosa è atteso l’intervento degli artificieri. Le operazioni sono tuttora in corso.