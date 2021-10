Attualità Vigili del Fuoco: in pensione l’assistente Capo Gina Galluccio 27 Ottobre 2021

Il prossimo primo novembre un’altra componente storica del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, dopo 42 anni di servizio sarà collocata a riposo, l’assistente Capo Gina Galluccio. Il Comandante Ing. Mario Bellizzi, nel tracciarne le lodi ricorda il periodo in cui svolgeva il ruolo di Funzionario al Comando di Avellino, e la Signora Gina ha collaborato con lui per 15 lunghi anni, avendo modo di apprezzare le sue numerose qualità, la sua totale abnegazione al lavoro, lo spirito di sacrificio, la sua lealtà verso i colleghi e la solidarietà verso le persone in Difficoltà. Doti queste non comuni, che l’anno sempre contraddistinta durante tutta la sua carriera, vedendola coinvolta anche in molte iniziative benefiche. Alla Signora Galluccio, per tutti Gina, vanno i migliori auguri di meritato riposo da tutto il personale operativo ed amministrativo dei Vigili del Fuoco di Avellino.