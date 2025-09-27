VIDEO/ Congresso, De Luca jr: Pd unito e autorevole in Campania e Irpinia

“Partiamo innanzitutto dalla partecipazione, partiamo dal confronto, dall’apertura al dibattito e alla discussione. Sto facendo un giro nei vari circoli in tutta la regione Campania e il messaggio più forte che mi arriva e’ la voglia di rimettere in moto l’energia la passione, la voglia di partecipazione dei nostri dei nostri militanti. C’è una grande voglia di partecipazione che arriva ovviamente dalla difficoltà che abbiamo avuto da oltre quattro anni di commissariamento”. Piero De Luca, questa mattina a Via Tagliamento per partecipare ad uno dei congressi per la segreteria regionale parla già da segretario del PD campano e ringrazia Misiani e Boccia, i due commissari, per il lavoro svolto”. Sulle Regionali ha ribadito, rispondendo sull’ultima uscita di Vincenzo De Luca su Fico che “il Governatore ha sostenuto l’avvio di questo percorso. Lui come Partito Democratico, chiediamo che ora si vada avanti sul percorso di definizione di un programma di governo da presentare ai nostri cittadini e quanto prima abbiamo avviato un primo tavolo programmatico con Roberto Fico qualche giorno fa ci rincontreremo nelle prossime ore. E’ indispensabile adesso avviare il lavoro dei tavoli programmatici, dei tavoli tematici che avevamo deciso di istituire e su questa base consolidare un programma di governo che parte dal lavoro fatto, che lo valorizzi e che tenga conto dei risultati ottenuti in questi dieci anni di governo”. Nell’agenda di Piero De Luca c’e’ anche l’Irpinia e il prossimo congresso provinciale del Partito Democratico, oltre alla sfida delle prossime comunali nella città capoluogo: “Ci sarà tanto lavoro da fare, il mio auspicio è quello di rilanciare, ovviamente la segreteria provinciale del Partito Democratico con un congresso che possa rafforzare il partito e non indebolirlo. Rafforzarlo vuol dire tenere insieme tutte le anime, le sensibilità che sono state divise. Ritrovare una sintesi sulla base del lavoro da fare, sulla base dei programmi, dei progetti da mettere in campo per il futuro di Avellino e della provincia di Avellino. Abbiamo progetti importanti legati al Pnrr, dove abbiamo discusso la riscossione; abbiamo il tema della gestione delle acque. Abbiamo il tema delle infrastrutture, quello dell’ambiente e la sanità. Abbiamo tematiche fondamentali su cui sono convinto, condividendo valori simili tra tutti quanti i componenti del Partito Democratico, riusciremo a trovare una sintesi programmatica, anche una figura in grado di interpretare una nuova fase che che avviamo dopo la conclusione del congresso regionale per un Partito Democratico che sia forte e autorevole in provincia di Avellino e che sia in grado anche di tornare a conquistare la guida del del comune capoluogo. Credo che questo sia un obiettivo che ci dobbiamo dare tutti e se abbiamo in mente questo credo che potremmo trovare sintesi tra le varie energie che sono tutte positive e che vanno, però messe a sistema. Non possiamo permetterci di continuare a non dare stabilità solidità e trasparenza amministrativa al Comune di Avellino”.

1 of 5

Il tema della candidatura del Governatore uscente Vincenzo De Luca, nel Pd si avverte che se sara’ in campo non potra che farlo sotto le insegne del Partito Democratico. “Lei da segretario regionale lo pretendera’?” viene sollecitato De Luca: “Fate la domanda al presidente. Io sono qui oggi al congresso per la segreteria regionale del Circolo di Avellino. Tutto il resto lo affronteremo dopo. Partendo però dalla consapevolezza di ritrovare un Partito Democratico, vivo, pienamente legittimato col contributo anche del dibattito e del confronto di tutti i militanti, che sono un patrimonio della nostra comunità”.