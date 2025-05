Videosorveglianza, il prefetto Riflesso: piu’ fondi, saranno finanziati quasi tutti i progetti

BAIANO- Patti per la Sicurezza, progetti per la video sorveglianza, interventi sulla Nazionale delle Puglie e per l’ ambiente. Il prefetto di Avellino Rossana Riflesso, che ha presieduto nel Teatro Colosseo di Baiano la tappa dell’Osservatorio che ha interessato il Mandamento (sul palco insieme al questore Pasquale Picone, al comandante provinciale dei Carabinieri Domenico Albanese, al comandante provinciale della Guardia di Finanza Leonardo Erre, erano presenti i sindaci di Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Sperone) ha annunciato che sul bando “inviato non tanto tempo fa e costituito e costruito su nuovi requisiti, proprio diversi dai soliti, proprio perché al Ministero stesso si sono resi conto che dovendo basare i finanziamenti sull’indice di delittuosita’ e sul numero di abitanti e altro, per questo territorio non funzionava. Né per questo territorio ne’ per tutte le aree interne, perché tutte quante sono allo stesso punto. Infatti diciamo che 31 comuni hanno partecipato a quel finanziamento, avremo i risultati a breve, ma io sono autorizzata a dire che al di là di quei 400 mila euro che erano previsti, ce ne saranno altri. Io non vi dico quanto ma sono parecchi altri in più per cui potremmo soddisfare immagino, se non tutti almeno quasi tutti i 31 progetti, quelli che sono stati presentati. E’ una grande cosa, anche perché alcuni di questi, uno in particolare, ha una caratteristica che al questore e alle altre forze dell’ordine piace molto. Cioè che è intercomunale, che per esempio, nel caso vostro andrebbe benissimo”. Una svolta nella definizione dei requisiti, come ha sottolineato lo stesso prefetto di Avellino Riflesso, che consentirà alle aree interne di avere finalmente accesso ai finanziamenti. Il prefetto ha anche parlato della Nazionale delle Puglie, che e’ stata al centro dell’intervento del sindaco di Baiano Enrico Montanaro e quello di Mugnano del Cardinale, Alessandro Napolitano. “Per quanto riguarda la Nazionale- ha spiegato il prefetto- sotto profilo della viabilità, abbiamo aperto un altro tavolo in Prefettura con la Provincia, l’Anas e tutti gli altri enti coinvolti e stiamo prendendo in considerazione tutte le strade che di volta in volta negli osservatori ci vengono segnalate, per vedere di poter fare lì, perché alla fine il territorio, pure per aree omogenee, suddiviso per aree omogenee, esprime l’esigenza che, in particolare, una o due strade siano quelle interessate dai lavori. Ho detto nell’ ambito dei tavoli che e’ bene che si vada verso quella direzione. Quindi, alcuni finanziamenti già sono stabiliti e probabilmente voi li conoscete. Insomma il territorio li conosce ma si prevederà di interessare ulteriori fondi per queste strade o comunque per completare quelle opere su quelle strade che sono state segnalate dal territorio e dai sindaci in particolare. Quindi metteremo in cantiere puure questo discorso”. Infine, il prefetto fa riferimento “all’ esigenza del collettore, e quindi diciamo che è importante, interessare la regione Campania. Lo faremo e speriamo. Quello che posso fare lo faccio volentieri. È sempre è quello di intervenire o livello centrale , ma anche diciamo a livello locale e regionale per cercare di mettere a segno qualche risultato. Spero, alla fine di tutto questo giro, di poter raccogliere qualche risultato ottenuto. Lo spero vivamente”. Il prefetto Riflesso ha anche annunciato che saranno riaperti i termini per aderire ai Patti per la Sicurezza, auspicando che anche i comuni del Baianese vi aderiscano. Aerre