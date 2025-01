Videoconferenza per la realizzazione di un Parco eolico a Monteverde

Il Comitato Paesaggio Campania Interna informa che in data 29 gennaio 2025 alle ore 11,00 è stata convocata dall’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania, la prima Conferenza dei Servizi in modalità videoconferenza relativa al progetto per la realizzazione di un Parco eolico costituito da 5 torri maxi‐eoliche da 6 MW ognuna, nel Comune di Monteverde ed opere di connessione attraverso cavidotto interrato e nuova sottostazione elettrica nel territorio del Comune di Lacedonia, ai sensi dell’art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 14 comma 4, della Legge 241/90. CUP 9768. Proponente: Maxima Ingegneria S.r.l.

Tra gli invitati a partecipare ci sono i Comuni di Monteverde, Lacedonia, Aquilonia (AV), Melfi (PZ), Rocchetta Sant’Antonio (FG), la Comunità Montana Alta Irpinia, la Provincia di Avellino oltre ad altri Enti.

Il Comitato invita tutti soggetti coinvolti a partecipare attivamente alla Conferenza di Servizi e di manifestare le loro posizioni in merito al progetto, nel contesto del proprio territorio (Lacedonia, Monteverde e Aquilonia) già fortemente compromesso dall’Eolico Selvaggio con danni irreversibili per Paesaggio, Ambiente e Avifauna, sulla importantissima rotta migratoria della Valle Ofanto tra il continente Euroasiatico e l’Africa.