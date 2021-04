VIDEO/ Zona gialla: scuole e controlli, Biancardi dopo il vertice in Prefettura: “Tenere alta l’attenzione”

Renato Spiniello – “Occorre ancora mantenere alta l’attenzione, i dati ci restituiscono un quadro per il momento favorevole ma l’andamento va valutato giorno per giorno”. Così il presidente della Provincia di Avellino Domenico Biancardi al termine del vertice convocato ad horas questa mattina a Palazzo di Governo in vista dell’ingresso della Campania – e quindi della provincia irpina – in zona gialla.

“I controlli ci saranno ancora in questa fase – assicura il numero uno di Palazzo Caracciolo -. Occorre tenere sotto controllo l’accesso a negozi, ristoranti e l’orario di rientro serale. Ieri, per esempio, sono state comminate diverse sanzioni da parte degli agenti della Questura, segno che non tutti prestano attenzione al rispetto delle norme”.

Infine sul rientro in classe: “Importante, anche se per pochi giorni, ritornare in presenza se i numeri del contagio lo consentono” conclude Biancardi.