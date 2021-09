Cronaca Video Cronaca VIDEO/ Vanno in cerca di funghi ma si perdono in montagna: tre casi in tre giorni in Irpinia 17 Settembre 2021

I Vigili del Fuoco di Avellino, negli ultimi tre giorni sono stati impegnati nelle ricerche di persone disperse in montagna, intenti a cercare funghi, e che hanno perso l’orientamento non riuscendo più a ritornare al punto di partenza.

Mercoledì 15, una donna di 58 anni di Avellino, si era persa in località Breccelle a Monteforte Irpino, e in collaborazione con i Carabinieri ed il Soccorso Alpino, poco prima che calasse la notte è stata recuperata in un dirupo in montagna e riportata a valle, senza subire grosse conseguenze.

Ieri giovedì 16, un uomo di 57 anni originario di Sant’Anastasia in provincia di Napoli, sempre allo scopo di cercare funghi si era perso nelle montagne di Quindici, ed in questo caso vista la zona impervia, dopo essere stato individuato dall’elicottero dei Vigili del Fuoco è stato recuperato dall’equipaggio dello stesso in discrete condizioni.

Oggi venerdì 17, la scena si è ripetuta in località Calvarine, tra le montagne di Monteforte Irpino, Forino e Moschiano, dove un uomo di 68 anni, originario di Siano in provincia di salerno, sempre intento nella ricerca di funghi, non ha fatto più ritorno dove aveva parcheggiato l’auto. I Vigili del Fuoco di Avellino si sono attivati con squadre terrestri per la ricerca ed una volta individuato l’uomo, si è reso necessario il recupero sempre con il mezzo aereo del nucleo regionale di Pontecagnano, che ha trasportato il malcapitato presso lo stadio di Forino dove è stato sottoposto a controlli medici, ma oltre un grosso spavento non ha riportato grosse conseguenze.

In questo periodo di ricerca funghi, i Vigili del Fuoco di Avellino raccomandano la massima prudenza e di non avventurarsi in montagna mai da soli e sempre in possesso di telefonino.

A tal proposito ecco un video di come si invia una posizione per poter facilitare l’intervento dei soccorsi. https://www.facebook.com/irpinianews/videos/2127738434034108