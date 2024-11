VIDEO/ Vallo Lauro. una “colonna” di cinghiali a spasso a pochi passi dal centro abitato

VALLO LAURO- Una ventina di cinghiali che attraversano la Nazionale per spostarsi da una zona all’altra, in prossimità del centro abitato. Sono le immagini realizzate pochi giorni fa tra Lauro, la zona che collega all’area Pip e al vicino comune di Pago Vallo di Lauro. Si tratta dell’ ennesima segnalazione della presenza di cinghiali a Valle, dove non mancano anche i danni alle colture locali. Il vero timore è che gli stessi possano anche diventare un problema per i residenti. Le segnalazioni anche nei giorni scorsi della presenza dei cinghiali nella zona a ridosso del bosco di Viale delle Querce a Lauro.